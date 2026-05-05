Охранники элитного ЖК напали на жильцов, приняв чай в их стаканах за алкоголь

В Москве жильцы ЖК бизнес-класса Foriver заявили, что их избили охранники дома. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Инцидент произошёл 3 мая около 22:00. Один из жильцов рассказал, что вышел из семейного кафе «Здрасте» вместе с 18-летним сыном, другом и его 17-летним ребёнком. У компании в руках был горячий чай с лимоном. Почти сразу к ним подошли охранники ЖК, которые решили, что в стаканах находится алкоголь.

Сотрудники отказались представиться. После словесной перепалки конфликт перерос в драку. Охранники набросились на компанию, а затем к ним присоединились их знакомые. Участников конфликт били руками и ногами.

18-летний сын жильца получил перелом руки, ушибы, травму колена и резаные раны. У самого мужчины диагностировали сотрясение мозга, синяки на лице и перелом челюсти. Пострадавшие вызвали полицию и скорую помощь, зафиксировали побои и написали заявление.

После инцидента с жильцами связались представители ЧОПа. Они извинились и попросили отозвать заявление. Позже в управляющей компании Sminex заявили, что участников конфликта отстранили от работы, а охранное предприятие оштрафовали. По словам пострадавшего, жильцы платят за такую охрану в среднем около 2 тыс. рублей в месяц.

Пару лет назад Росгвардия уже выявляла нарушения в работе охраны ЖК Foriver. Тогда сотрудников привлекли к административной ответственности.