Лазарева* призналась, что её дети хотели бы вернуться в Россию

Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева*, которая после побега из РФ живёт в Испании, заявила о желании своих детей вернуться в Россию.

«Потому что там была хорошая, детская, беззаботная, счастливая жизнь, а здесь, особенно для подростков, сразу стала взрослая, сложная», — сказала Лазарева* в подкасте издания «Эхо»** на YouTube..

Она назвала эмиграцию сложным скачком во взрослении.

А ранее атьяна Лазарева* высказалась о россиянах. В интервью она заявила, что считает бывших соотечественников инфантильными.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.