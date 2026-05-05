Лазарева* призналась, что её дети хотели бы вернуться в Россию
Телеведущая-иноагент Татьяна Лазарева*, которая после побега из РФ живёт в Испании, заявила о желании своих детей вернуться в Россию.
«Потому что там была хорошая, детская, беззаботная, счастливая жизнь, а здесь, особенно для подростков, сразу стала взрослая, сложная», — сказала Лазарева* в подкасте издания «Эхо»** на YouTube..
Она назвала эмиграцию сложным скачком во взрослении.
А ранее атьяна Лазарева* высказалась о россиянах. В интервью она заявила, что считает бывших соотечественников инфантильными.
* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесено в реестр нежелательных организаций.