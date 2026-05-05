В Москве прошёл финал конкурса «Первые» артисты России

В Москве завершился финал конкурса «Первые» артисты России — нового проекта Союза театральных деятелей РФ, созданного для поиска перспективных актёров уже на первом курсе обучения. Финал прошёл 30 апреля в Театре на Страстном. На сцену вышли 50 студентов из шести ведущих театральных вузов страны.

Конкурс стал открытой площадкой для показа учебных этюдов — формата, который обычно остаётся внутри театральных школ и редко выходит к широкой публике. Участники представили работы в пяти номинациях и трёх категориях этюдов: «Животные», «Предмет» и «Пародия». Также они боролись за специальный приз Молодёжного совета СТД РФ.

В 2026 году в проекте участвовали студенты Школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина, ВГИКа имени С. А. Герасимова, Московской театральной школы Олега Табакова, ГИТИСа и Российского государственного института сценических искусств.

«Лучшим молодым артистом России» стал Илья Земляк из ГИТИСа. Награду «Лучший этюд. Животные» получил этюд «Богомолы» Российского государственного института сценических искусств. Лучшим предметным этюдом признали «Жвачку» РГИСИ. В номинации «Лучший этюд. Пародия» победил этюд «Kiss» Школы-студии МХАТ. Специальный приз Молодёжного совета СТД РФ получила Дарья Спинова из ВГИКа.

Жюри оценивало не только технику участников, но и органику существования на сцене, взаимодействие с партнёром, ясность замысла и уровень владения актёрской формой.

Артист Леонид Ярмольник отметил, что такие конкурсы действительно помогают заметить сильных студентов, но не гарантируют им дальнейшую профессиональную судьбу.

«Всё очень индивидуально. Бывает по-разному: например, на моём курсе было 8–10 замечательных артистов. Но это настолько жестокая профессия, что судьба сложилась, скажем, у трёх-четырёх. Всю жизнь нужно доказывать своё право на то, что ты в этом конкурсе. Всю жизнь ты должен побеждать. Это касается и театра, и кино», — сказал он.

Ярмольник также подчеркнул, что для молодого артиста особенно важна индивидуальность.

«Я, наверное, не то, что не имею права, а не знаю, какой совет дать, потому что самое главное при поступлении в театральный вуз — это быть убедительным, обаятельным, натуральным. И натуральным в том смысле, что ты должен быть самим собой, чтобы тебя впоследствии не путали с другими артистами. То есть, чтобы в тебе была индивидуальность», — отметил артист.

Сценарист и продюсер Андрей Золотарёв также обратил внимание на значение личности актёра.

«Все те, кто что-то из себя представляет, они делятся не на кино и театральных актеров, они делятся на свои конкретные личности, они своими конкретными личностями что-то могут играть и что-то из себя представляют», — сказал он.

Проект «Первые» артисты России показывает ранний этап профессионального становления актёров — с поисками формы, первыми удачами, ошибками и попытками найти собственный сценический язык.

