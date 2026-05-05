Всё ещё бьёте о край тарелки? Повар предостерёг от опасной ошибки при приготовлении яиц

Повар Хосе Андрес предупредил о распространённой ошибке при разбивании яиц. Привычный способ ударить яйцо о край тарелки, стакана или миски может быть небезопасен для здоровья, пишет ABC.

Андрес объяснил, что при таком ударе на скорлупе появляется крупная трещина. Из-за этого её мелкие фрагменты могут попасть внутрь яйца — в белок или желток.

«Мы берём тарелку, <...> чашу блендера, и пытаемся разбить яйцо о край. Но что происходит, когда это делаешь? Образуется большая трещина в скорлупе, и часть скорлупы оказывается внутри яйца. Нет, это точно сальмонеллёз», — предупредил Андрес.

Безопаснее разбивать яйцо о плоскую поверхность — например, о стол или разделочную доску. Делать это нужно осторожными постукивающими движениями, а не сильным ударом о край посуды. Такой способ помогает избежать разрушения скорлупы на множество мелких кусочков. Это снижает риск того, что частицы скорлупы окажутся в еде.

