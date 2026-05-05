5 мая, 15:37

В России могут удвоить штрафы за овербукинг

Обложка © chatgpt

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили в два раза увеличить штрафы для перевозчиков за овербукинг. Речь идёт о случаях, когда пассажиру отказывают в перевозке из-за продажи большего числа билетов, чем мест на рейсе.

Инициативу направили министру транспорта Андрею Никитину. Обращение подписали депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Сейчас такие случаи часто квалифицируют по статье 14.4 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составляет до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 50 тыс. рублей. Депутаты считают, что эти суммы не соответствуют последствиям для пассажиров и экономической выгоде перевозчиков.

Также предлагается ввести автоматическую компенсацию для пассажира — 50% от суммы штрафа, назначенного перевозчику за конкретный отказ в перевозке. Эту выплату авиакомпания должна будет перечислять напрямую пассажиру. Компенсация не должна зависеть от возврата стоимости билета, предоставления другого рейса, обслуживания в аэропорту или права человека требовать дополнительные выплаты.

Кроме того, перевозчика хотят обязать фиксировать сам факт отказа из-за отсутствия места и выдавать пассажиру подтверждающий документ без отдельного заявления. На основании такого документа компенсацию предлагается выплачивать в беззаявительном или упрощённом порядке. Один из вариантов срока — в течение 10 календарных дней.

Авторы инициативы считают, что такие меры заставят перевозчиков точнее управлять продажей билетов, снизят число судебных споров и помогут пассажирам быстрее получать компенсации без необходимости доказывать очевидное нарушение в суде.

Суд запретил авиакомпании «Победа» навязывать доплату за посадку рядом со своими детьми

Недавно авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за овербукинг на 45 тыс. рублей. Перевозчика привлекли к административной ответственности за сверхнормативную продажу билетов, из-за которой пассажирам отказали в перевозке. Нарушения произошли в июле, октябре и ноябре 2025 года. Тогда 13 пассажирам, которые должны были лететь из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, незаконно отказали в предоставлении услуги.

Николь Вербер
