Авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч рублей за овербукинг

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о назначении штрафа авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь»). Нарушителя привлекли к административной ответственности за сверхнормативную продажу билетов — овербукинг, повлёкший отказ в перевозке пассажирам.

Новосибирский транспортный прокурор выявил, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 путешественникам, следовавшим рейсами из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, незаконно отказали в предоставлении услуги. Причиной стало превышение количества зарегистрированных на рейс пассажиров над числом доступных кресел на борту. Это произошло из-за того, что на те же рейсы зарегистрировали трансферных пассажиров с других стыковочных рейсов.

По инициативе прокурора суд признал перевозчика виновным по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением требований законодательства, совершённое повторно) и назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

А в феврале S7 оштрафовали на 45 тысяч за повторный овербукинг. Прокуратура установила, что в июле и октябре прошлого года в аэропорту Толмачёво 12 пассажирам отказали в посадке на рейсы в Челябинск и Читу. Причиной стало превышение числа доступных мест на борту.

