Авиакомпанию S7 оштрафовали на 75 тысяч рублей за овербукинг

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 75 тысяч рублей после того, как 14 пассажирам отказали в посадке на рейсы из-за нехватки мест. Инциденты зафиксированы в международных аэропортах Новосибирска и Барнаула, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что пассажиры, летевшие в Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москву, не смогли реализовать свои билеты, поскольку количество зарегистрированных пассажиров превысило число мест на самолётах.

«По инициативе транспортных прокуроров авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершённое повторно), с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 75 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

А ранее стало известно, что азиатские авиакомпании начали сокращать количество рейсов из-за роста цен на топливо и дефицита керосина, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. Национальный перевозчик Vietnam Airlines временно откажется от 23 внутренних рейсов начиная с 1 апреля. Параллельно сокращение полётной программы начал и другой крупный игрок — VietJet Airlines. Компании пересматривают расписание на фоне изменившихся условий работы и роста затрат.