Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 мая, 08:00

«Лишь бы не было войны»: Губерниев раскрыл, почему его дед-фронтовик редко говорил о пережитом

Дмитрий Губерниев рассказал, как его семья пережила Великую Отечественную войну

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как Великая Отечественная война застала его родных врасплох, и объяснил, почему они редко говорили о пережитом. В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущий поделился историей деда-фронтовика.

Дедушка журналиста, Валентин Степанович Губерниев, достиг призывного возраста только в январе 1945 года. Прогнать гитлеровцев он не успел, но участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, служил в артиллерии, а потом работал на Байконуре. Бабушка телеведущего была труженицей тыла.

«Конечно, для каждого из нас 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжёлые воспоминания», — отметил Губерниев.

Раз в год дед Губерниева мог обмолвиться словом, когда в дом приходили боевые товарищи. Всё всегда сводилось к одной главной фразе — «лишь бы не было войны».

Ранее известный цирковой артист Аскольд Запашный в спецпроекте Life.ru «Письма деду» обратился к своему покойному дедушке Михаилу. В каждой серии известные люди обращаются к своим близким из поколения победителей — чтобы сказать то, что не должно стереться временем: мы помним, гордимся и благодарим.

