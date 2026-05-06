«Лишь бы не было войны»: Губерниев раскрыл, почему его дед-фронтовик редко говорил о пережитом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как Великая Отечественная война застала его родных врасплох, и объяснил, почему они редко говорили о пережитом. В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущий поделился историей деда-фронтовика.

Дедушка журналиста, Валентин Степанович Губерниев, достиг призывного возраста только в январе 1945 года. Прогнать гитлеровцев он не успел, но участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке, служил в артиллерии, а потом работал на Байконуре. Бабушка телеведущего была труженицей тыла.

«Конечно, для каждого из нас 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Однако мой дед никогда не любил рассказывать о войне, для него это были очень тяжёлые воспоминания», — отметил Губерниев.

Раз в год дед Губерниева мог обмолвиться словом, когда в дом приходили боевые товарищи. Всё всегда сводилось к одной главной фразе — «лишь бы не было войны».

