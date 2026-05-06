«Череп в форме трилистника»: Врач поставил точку в спорах о происхождении кыштымского карлика

Бывший главный врач кыштымской городской больницы Игорь Усков, лично осматривавший загадочную находку 30-летней давности, уверен, что «Алёшенька» был не гуманоидом, а выкидышем с тяжёлой хромосомной аномалией — «черепом в форме трилистника». Об этом пишет Kp.ru.

По словам медика, подобные мутации чаще встречаются у детей алкоголиков и наркоманов, а мать «Алёшеньки» была асоциальной женщиной. Тельце помещалось на ладони, но имело человеческий скелет: рёбра, позвоночник, кости таза, ножки и ручки. Беременность прервалась на втором триместре. Версию о живом существе врач исключает. Женщина, нашедшая «Алёшеньку», наблюдалась у психиатров.

«Маленькое тельце. На ладони помещалось. Человеческий скелет. Строение – насколько могло, сформировалось. Там и рёбрышки, там и позвоночник, там и кости таза, ножки, ручки – всё было», – поделился врач.

Кыштымский гуманоид стал культовой фигурой массовой культуры. В конце мая 1996 года жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина, страдавшая психическим расстройством, обнаружила некое загадочное существо. Женщина часто слышала голоса, бродила по кладбищам и приносила оттуда разные вещи. В одну из ночей она принесла домой странное создание. По утверждению знакомых, Просвирина либо услышала телепатический призыв, либо очередные голоса в голове, приказавшие ей идти в лес за местной школой. Там, у колодца, она и нашла нечто. Сама же Просвирина на допросе уверяла следователя, что обнаружила его на кладбище, которое регулярно посещала. Существо она назвала Алёшенькой.