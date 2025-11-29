Нет ушей и половых органов: Раскрыты новые детали про «гуманоида Алёшу» из 1996 года

Бывший следователь Кыштымского РОВД Владимир Бендлин рассказал, каким запомнил тело «гуманоида Алёшеньки», мумию которого нашли в доме у пожилой женщины в мае 1996 года. Загадка 30-летней давности до сих пор не даёт покоя учёным и конспирологам. На днях в Екатеринбурге прошёл десятый съезд уфологов, на котором выступил экс-следователь, занимавшийся расследованием.

«Патологоанатом и лаборант однозначно говорили, что это существо не принадлежит к Homo sapiens, это другой вид. То есть это не выкидыш. Кроме того, специалисты определили, что был сформированный скелет — без родничков и хрящей, пропорции развитого существа, отсутствие ушных раковин, не было ни пуповины, ни половых органов», — приводит слова Бендлина портал e1.ru.

Странное существо небольшого размера нашла в лесу в 1996 году пенсионерка Тамара. По её словам, он был ещё жив. Женщина кормила «гуманоида», заботилась о нём, назвала Алёшей, но когда рассказала о «пришельце» знакомым, то её упекли в психбольницу. Мумия «Алёшеньки» была обнаружена при обыске в доме. Тогдашний следователь Бендлин пытался возбудить дело по факту обнаружения мертвеца, решив, что это может быть человеческий младенец. Но в руководстве никто не придал значения бредням психически больной старушки, а правоохранителю посоветовали заниматься реальными преступлениями. Тогда Бендлин стал искать ответы вне работы. Результаты его ошарашили, тельце «Алёшеньки» не имело признаков человека.

По словам Бендлина, соседи Тамары якобы мельком видели «гуманоида» живым во дворе у старушки. Он отличался серой кожей, на которой были заметны неизвестные выделения, издавал звуки, а зрачок напоминал кошачий и был вертикальным. Во рту у «Алёшеньки» была пара зубов и алый язык, взгляд якобы выдавал в нём уже взрослое существо. Собирая информацию, Бендлин всё это время хранил мумию дома в холодильнике, пока не начала возмущаться супруга. Тогда мужчина принял решение передать учёным тело для более глубоких анализов.

В городе Каменске-Уральском он нашёл уфологов, которые заверили, что сохранят «гуманоида» и завершат исследование, но с тех пор тело пропало. По словам Бендлина, якобы сверху «навис левитирующий объект овальной формы и гравитационным лучом изъял артефакт вместе со всеми вещами». Мужчина не знает, правда ли это, так как позже очевидцы стали отказываться от своих слов. Он допускает, что через какое-то время материалы по делу рассекретят, он верит, что спецслужбы РФ в курсе истории, но никто не хочет паники среди населения.

Ранее стало известно, когда у инопланетян вошло в моду похищать людей. Так, телефильм «Инцидент НЛО», вышедший осенью 1975 года, прославил историю супругов Бетти и Барни Хилл, заявивших под гипнозом о своём похищении инопланетянами. Эта картина спровоцировала волну подобных заявлений — число «похищенных» стало быстро расти. Многие верят в эту историю и сегодня.