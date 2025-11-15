В США создали технологию для общения с умершими близкими

Американский стартап 2wai выпустил приложение Connect With AI Avatars, которое позволяет общаться с ИИ-версиями умерших людей — оцифрованных родственников, чьи голоса и мимика записаны заранее. Рекламный ролик приложения, в котором беременная женщина общается с цифровой копией умершей матери, а потом уже её ребенок взаимодействует с цифровой «бабушкой», вызвал шквал негодования.

Для создания такого аватара нужно в течение трёх минут записать видео человека с разных ракурсов — а чтобы ИИ «запомнил» не только мимику, но и голос, он должен говорить во время записи.

«С 2wai три минуты могут длиться вечно», — гласит слоган в конце промо-видео.

Пользователи соцсети X в основном отреагировали негативно: многие вспомнили эпизоды из «Чёрного зеркала» и усомнились в моральности идеи. На данный момент приложение доступно в бета-версии только для iOS через App Store — версия для Android обещана позже.

