Советник министра обороны Украины намекнул на отказ от перемирия на 9 Мая
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко намекнул на отказ Киева от перемирия на 9 Мая. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, причиной стали предполагаемые нарушения договоренностей. По словам Стерненко, «россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину».
«Эти действия нивелируют объявленное Путиным перемирие на 9 Мая», — добавил советник.
Напомним, Минобороны России анонсировало перемирие в зоне проведения СВО 8–9 мая. Однако при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России обратилось к жителям украинской столицы и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара.
Однако Украина решила ввести «своё перемирие»: объявленный Владимиром Зеленским режим тишины вступил в силу 6 марта 00:00.
