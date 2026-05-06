Советник министра обороны Украины намекнул на отказ от перемирия на 9 Мая

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко намекнул на отказ Киева от перемирия на 9 Мая. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной стали предполагаемые нарушения договоренностей. По словам Стерненко, «россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину».

«Эти действия нивелируют объявленное Путиным перемирие на 9 Мая», — добавил советник.

Напомним, Минобороны России анонсировало перемирие в зоне проведения СВО 8–9 мая. Однако при попытках Украины сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны России обратилось к жителям украинской столицы и представителям иностранных дипмиссий с призывом заблаговременно покинуть город в случае возможного ответного удара.

Однако Украина решила ввести «своё перемирие»: объявленный Владимиром Зеленским режим тишины вступил в силу 6 марта 00:00.