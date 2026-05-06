Российские семьи стали реже нанимать нянь-филиппинок

Ещё недавно гувернантки с Филиппин были нарасхват у зажиточных российских семей. Теперь же спрос на них резко упал, выяснил SHOT.

Главная причина — юридические риски. Многие девушки не оформляют документы должным образом, чтобы остаться в стране. В итоге работодатели могут лишиться помощницы в любую минуту.

Кроме того, поступает всё больше жалоб на качество труда. По словам рекрутеров, некоторые филиппинки плохо контактируют с детьми и сомнительно знают английский, хотя позиционировались как носители языка.

Золотым стандартом сейчас считаются гувернантки из Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии. Но их услуги кусаются — от 500 до 800 тысяч рублей в месяц, да и строгий менталитет не позволяет задерживаться на работе лишний час.

На этом фоне вырос запрос на россиянок с отличным английским. Они берут 200–350 тысяч, но при этом считаются более гибкими: ребёнок осваивает язык в комфортной обстановке. А вот работницы из Африки сейчас наименее востребованы — их уровень владения языком далёк от идеала.

