Лера Кудрявцева перестала верить в женскую дружбу после ссоры с Катей Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в женской дружбе и больше в неё не верит после ссоры с юристом Екатериной Гордон. Об этом она заявила Пятому каналу.

«В женскую дружбу теперь не верю. К сожалению, переворачивают, оставляют виноватой, хотя ты пытаешься сделать лучше», — сказала Кудрявцева.

Говоря о недоброжелателях в интернете, ведущая отметила, что перестала реагировать на критику, поскольку она достигла возраста, когда просто не обращает внимания на такое.

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева долгие годы были близкими подругами, вместе путешествовали и даже создали музыкальный проект «Зависть». Однако именно творческий тандем разрушил их отношения. Гордон призналась, что временно прекратила общение, устав от искажения личной информации. Она честно сказала, что они не дружат, но громкого скандала и предательства не было — просто пришло время двигаться дальше. Основой конфликта стали разные взгляды на музыку.