«Циркуляция бреда»: Катя Гордон раскрыла правду о ссоре с лучшей подругой Кудрявцевой

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева долгие годы считались неразлучными приятельницами. Они вместе путешествовали, поддерживали друг друга в сложных ситуациях и даже создали музыкальный проект «Зависть». Однако именно творческий тандем стал точкой невозврата в их отношениях.

Екатерина призналась, что приняла решение временно прекратить общение с телеведущей. По её словам, она не видит в этом трагедии и предпочитает честность лицемерию. Она устала от того, что личная информация и слухи, исходящие от общего круга знакомых, искажаются при передаче.

«Чтобы остановить эту циркуляцию бреда, я честно сказала, что мы не дружим», — объяснила адвокат. При этом она подчеркнула, что между ними не случилось громкого скандала или предательства. Бывшие соратницы не сделали друг другу ничего плохого, просто пришло осознание, что пора двигаться дальше.

Основой конфликта стали разные взгляды на музыку и карьеру. Катя, которая всегда занималась сольным творчеством, столкнулась с ограничениями в рамках группы. Ей было запрещено исполнять некоторые песни и записывать дуэты, что противоречило её внутренним ощущениям как композитора.

Гордон сделала выбор в пользу своего искусства, которое считает отдушиной в сложные времена. Она пояснила, что супруги разводятся, будучи родителями общих детей, поэтому расставание подруг — естественный процесс. Сейчас артистка хочет взять паузу, чтобы разобраться в себе и окончательно закрыть эту тему.

