Сперма умершего сына помогла испанской актрисе стать бабушкой

Испанская актриса и телеведущая Ана Обрегон стала бабушкой, использовав замороженную сперму своего умершего сына. Об этом пишет Mirror.

71-летняя артистка потеряла сына Алесса Лекио в 2020 году. Он умер в 27 лет от редкого рака костей — саркомы Юинга. По словам Обрегон, за неделю до смерти Алесс рассказал родителям, что хотел бы иметь ребёнка, а также признался, что заморозил сперму после того, как узнал о своём диагнозе.

Актриса утверждает, что сын мечтал назвать первую дочь Аной — в её честь. Всего, по её словам, он хотел пятерых детей. Чтобы исполнить волю сына, Обрегон отправилась в США. Там она нашла донора яйцеклеток и суррогатную мать, поскольку в Испании суррогатное материнство запрещено с 2006 года.

В марте 2023 года на свет появилась Анита Сандра. Биологически девочка является внучкой Аны Обрегон. Ко дню рождения ребёнка актриса написала в соцсетях, что три года назад словно переродилась, когда впервые обняла Аниту. По её словам, в этот момент она будто обняла и частичку своего сына.

Актриса также отметила, что девочка добрая, умная и чуткая, а ещё унаследовала чувство юмора отца. Обрегон пообещала рассказать ей о мужестве Алесса, его жизненном уроке и о том, как сильно он мечтал обнять дочь, заботиться о ней и любить её.

