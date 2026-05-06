В Армении отказались извиняться перед Белоруссией за слова о статусе «губернии»
Председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что не намерен извиняться за свои высказывания в адрес Белоруссии. Он назвал разгоревшийся скандал надуманным и отметил, что не жалеет о сказанном.
«О чём я должен жалеть, не понимаю. Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример Белоруссии для моей страны неприемлем. Я считаю, что эта тема с Белоруссией немного раздута и её больше раздуваете вы», — заявил Симонян журналистам.
Спикер армянского парламента также позволил себе резкое замечание в адрес белорусского руководства. Он посоветовал Минску думать «о процессе выращивания большого количества картофеля». При этом Симонян подчеркнул, что каждая страна самостоятельно выбирает политический курс. По его словам, власти Армении «выбрали путь демократии».
Напомним, ранее в Минске жёстко отреагировали на слова Симоняна. Он в телеэфире заявил, что Армения не позволит превратить себя в «губернию» России и не пойдёт по пути Белоруссии. В МИД республики эти высказывания назвали недружественными и резко раскритиковали позицию армянского политика. В ведомстве подчеркнули, что чётко разделяют армянский народ и его «недальновидных представителей власти». После этого временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна вызвали в МИД Белоруссии, где заявили решительный протест и вручили ноту в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны.
