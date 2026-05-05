Белорусский МИД выступил с резкой отповедью в адрес главы парламента Армении Алена Симоняна. Ранее тот нелестно высказался в телеэфире о характере отношений между Минском и Москвой, заявив, что Армения не позволит превратить себя в «губернию» России и не пойдет по пути Белоруссии, которую он фактически назвал управляемой из Москвы.

«Это не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем», — заявили дипломаты.

В ведомстве подчеркнули, что чётко разделяют простой армянский народ и его «недальновидных представителей власти».

В официальном ответе также отметили: Белоруссия остаётся суверенным государством и сама выбирает формат союза с Российской Федерацией. Любые попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги Еревана назвали грубым нарушением дипломатической этики.

Таким образом, на обвинения в отсутствии самостоятельности последовал предельно жёсткий отпор. Ситуация в очередной раз обнажила трещину в отношениях между двумя бывшими советскими республиками.

