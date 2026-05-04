Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белорусии способны омрачить его участие в саммите Европейского политического сообщества в Армении. Такое мнение YouTube-канале выразил Олег Соскин, в прошлом помощник Леонида Кучмы.

«Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон. Теперь дипломатам придется думать над этой проблемой», — сказал Соскин.

Дипломатам, полагает бывший советник, придётся отдельно думать над возникшей проблемой. Он добавил, что глава киевского режима в очередной раз продемонстрировал нежелание добиваться мирного урегулирования, стремясь, наоборот, к разрастанию противостояния.

В то время как российская сторона готова к обсуждениям, визави выискивает новых врагов и ведёт себя как «попрошайка», перемещаясь между Брюсселем и Ереваном, заявил Соскин.

Накануне Зеленский прибыл в Армению для участия в начинающемся сегодня саммите. Сразу после этого он заявил о «некой специфической активности» на рубежах Белоруссии и Украины, не раскрыв подробностей.

Ранее, в апреле, киевский главарь уже говорил о якобы возросших военных приготовлениях у границы. Тогда же он выступал с угрозами, ссылаясь на ситуацию в Венесуэле, где были захвачены президент и его супруга.

В январе текущего года Погранкомитет Белоруссии информировал об усилении инженерных работ на сопредельной территории. Отмечалось активное возведение фортификаций, создание опорных пунктов и фиксация провокаций.