Владимир Зеленский заявил, что накануне на границе с Белоруссией со стороны соседней страны наблюдалась «довольно специфическая активность». Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси. Внимательно всё фиксируем, всё контролируем и, если потребуется, мы будем реагировать», — написал глава киевского режима.

Зеленский предупредил, что Украина готова защищаться и «каждый должен это понимать — особенно те, кого пытаются втянуть в любую агрессивную активность».

Раньше Владимир Зеленский перестал рассчитывать на поддержку Дональда Трампа в конфликте с Россией. Глава киевского режима решил разработать новый план действий. Целый год он настойчиво пытался привлечь внимание американского лидера, но теперь отходит от этих попыток. Вместо этого Киев разрабатывает стратегию без участия Вашингтона.