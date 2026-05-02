Дальше без США: Отчаявшийся Зеленский сменил стратегию из-за Трампа

Владимир Зеленский перестал надеяться на поддержку Дональда Трампа в конфликте с Россией. Глава киевского режима решил разработать новый план действий. Об этом пишет издание Politico.

Авторы отмечают, что Зеленский целый год настойчиво добивался внимания американского лидера. Теперь он отходит от попыток убедить США участвовать в конфликте. Вместо этого Киев разрабатывает стратегию без Вашингтона.

Издание считает, что многие украинцы разочаровались в США. Сам Зеленский стал осторожнее в отношениях с Вашингтоном.

Ранее западные журналисты сообщили, что США уведомили партнёров о серьёзных задержках в поставках ракетных систем. Причина — истощение американских арсеналов после двух месяцев интенсивной кампании против Ирана. Для Украины эти задержки станут особенно болезненными. Аналитики прямо называют эту новость плохой. Опасения по поводу сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона только усиливаются.