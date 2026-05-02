Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 00:48

Дальше без США: Отчаявшийся Зеленский сменил стратегию из-за Трампа

Politico: Зеленский больше не надеется на Трампа и меняет стратегию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский перестал надеяться на поддержку Дональда Трампа в конфликте с Россией. Глава киевского режима решил разработать новый план действий. Об этом пишет издание Politico.

Авторы отмечают, что Зеленский целый год настойчиво добивался внимания американского лидера. Теперь он отходит от попыток убедить США участвовать в конфликте. Вместо этого Киев разрабатывает стратегию без Вашингтона.

Издание считает, что многие украинцы разочаровались в США. Сам Зеленский стал осторожнее в отношениях с Вашингтоном.

«Не так просто»: Украине может понадобиться десять лет на вступление в ЕС, пишут СМИ

Ранее западные журналисты сообщили, что США уведомили партнёров о серьёзных задержках в поставках ракетных систем. Причина — истощение американских арсеналов после двух месяцев интенсивной кампании против Ирана. Для Украины эти задержки станут особенно болезненными. Аналитики прямо называют эту новость плохой. Опасения по поводу сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона только усиливаются.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar