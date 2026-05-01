«Не так просто»: Украине может понадобиться десять лет на вступление в ЕС, пишут СМИ
FT: На саммите в Никосии Зеленский услышал «горькую правду» о вступлении в ЕС
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
На кипрском саммите ЕС лидеры нескольких стран попытались обуздать ожидания Владимира Зеленского относительно темпов евроинтеграции республики. Ему пришлось услышать «горькую правду», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
«[Зеленскому] пришлось услышать некоторую горькую правду… [Вступление] будет не таким простым, как он думает», — заявил один из собеседников.
Один из чиновников заявил FT, что Зеленский и его окружение никогда по-настоящему не понимали, как работает механизм расширения Евросоюза. Дипломаты также отмечают, что усилия киевского режима по проведению реформ заметно ослабли, особенно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. В целом, стране может понадобиться десятилетие, чтобы стать полноправным членом объединения.
Раньше сообщалось, что Евросоюз даст Киеву финансовую помощь, только если Украина выполнит определённые требования. Условия будут зафиксированы в меморандуме, который впоследствии предстоит одобрить Верховной раде Украины. Конкретные пункты соглашения станут известны только по итогам переговорного процесса.
