1 мая, 09:30

«Вы нам должны»: Зеленский разозлил Европу новым ультиматумом

FT: Требования Зеленского ускорить вступление Киева в ЕС испортили их отношения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Требования Зеленского ускорить вступление Украины в Евросоюз испортили отношения между Киевом и Европой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Его настойчивые попытки добиться скорейшего вступления усиливают напряжённость в отношениях с европейскими столицами в то время, когда Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева», — говорится в материале.

Как рассказали собеседники газеты, присутствовавшие на встрече на Кипре в конце апреля, украинские чиновники требовали скорейшего согласия на интеграцию и упрекали ЕС в медлительности. Они также заявляли, что Евросоюз нуждается в Украине больше, чем сама Украина — в членстве.

«Они говорят: «Вы нам должны». А это ни к чему хорошему не приводит», — сообщил источник.

Зеленский, как сообщается, приказал своим дипломатам не рассматривать никаких других вариантов интеграции, кроме полноправного членства в ЕС. Собеседник Financial Times добавил, что главе киевского режима пришлось услышать «горькую правду».

Раньше сообщалось, что Евросоюз даст Киеву финансовую помощь, только если Украина выполнит определённые требования. Эти условия пропишут в меморандуме, который потом должна будет одобрить Верховная рада. Конкретные детали станут известны после переговоров.

Наталья Афонина
