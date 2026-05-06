6 мая, 10:44

Экс-ректор УралГУФК Черепов пойдёт под суд за 23 взятки от студентов на ₽1 млн

Обложка © VK / Евгений Черепов

В Челябинске будут судить бывшего и.о. ректора УралГУФК Евгения Черепова по 23 эпизодам получения взяток от студентов. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Об этом пишет URA.ru.

По версии следствия, Черепов, работая завкафедрой, получил от студентов около 1 млн рублей за проставление оценок без экзаменов, а затем повторял схему.

На имущество обвиняемого (BMW, Porsche Cayman на 6 млн и счета на 18 млн рублей) наложен арест.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России приговорили к 19 годам тюрьмы посудомойку кадетского корпуса Александру Житенко* за вовлечение несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Кроме того, ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
