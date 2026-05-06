Экс-ректор УралГУФК Черепов пойдёт под суд за 23 взятки от студентов на ₽1 млн

В Челябинске будут судить бывшего и.о. ректора УралГУФК Евгения Черепова по 23 эпизодам получения взяток от студентов. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд. Об этом пишет URA.ru.

По версии следствия, Черепов, работая завкафедрой, получил от студентов около 1 млн рублей за проставление оценок без экзаменов, а затем повторял схему.

На имущество обвиняемого (BMW, Porsche Cayman на 6 млн и счета на 18 млн рублей) наложен арест.

