Европа осталась без парацетамола: ЕС больше не может выпускать базовые лекарства

Закрытие химических производственных мощностей в Европе привело к проблемам с выпуском базовых лекарств. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу европейской торговой ассоциации химической промышленности Cefic Марко Менсинка.

По его словам, европейский химпром сократился настолько, что выпуск ряда препаратов теперь зависит фактически от отдельных компаний. Так, ЕС больше не может выпускать, в том числе обычный парацетамол.

За последние три года европейская химическая промышленность закрыла около 7% производственных мощностей. При этом, как отмечает FT, темпы закрытия заводов продолжают расти. Одной из причин называют приток более дешёвой химической продукции из Китая на европейский рынок. Менсинк считает, что растущий импорт из КНР довёл химическую отрасль Европы «до критической точки».

В 2024–2025 годах Брюссель начал 24 антидемпинговых расследования против дешёвого импорта из КНР. Глава Cefic также связал усиление китайских поставок в Европу с изменением торговых потоков после закрытия американского рынка. По его словам, продукция, которую Китай раньше направлял в США, теперь идёт в Европу.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 100-процентных пошлин на импорт патентованных лекарств и их ингредиентов. Согласно документам Белого дома, мера направлена на укрепление национальной безопасности и системы здравоохранения страны. Уточнялось, что пошлины затронут производителей, которые не заключили соглашения с Белым домом. Для стран, подписавших торговые соглашения, пошлины будут ограничены условиями этих сделок.