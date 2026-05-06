«О чём мне сожалеть?» Симонян ответил на дипломатический скандал с Белоруссией

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не собирается отказываться от своих высказываний в адрес Белоруссии, вызвавших резонанс. Об этом он сообщил журналистам, комментируя возникший дипломатический скандал.

«О чём мне сожалеть? Армения не будет губернией и политически зависимой. Пример управления в Беларуси для меня неприемлем», — сказал он.

Симонян подчеркнул, что не считает свои слова поводом для извинений или пересмотра позиции. Он добавил, что ему «нечего больше сказать» по данному вопросу.

Ранее высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна вызвали резкую реакцию со стороны белорусской дипломатии. Поводом стало его заявление в телеэфире о характере отношений между Арменией, Белоруссией и Россией. В заявлении дипломатов они назвали подобные высказывания «предвыборным популизмом» и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.