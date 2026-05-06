6 мая, 11:14

«О чём мне сожалеть?» Симонян ответил на дипломатический скандал с Белоруссией

Спикер парламента Армении отказался сожалеть о резких словах в адрес Белоруссии

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не собирается отказываться от своих высказываний в адрес Белоруссии, вызвавших резонанс. Об этом он сообщил журналистам, комментируя возникший дипломатический скандал.

«О чём мне сожалеть? Армения не будет губернией и политически зависимой. Пример управления в Беларуси для меня неприемлем», — сказал он.

Симонян подчеркнул, что не считает свои слова поводом для извинений или пересмотра позиции. Он добавил, что ему «нечего больше сказать» по данному вопросу.

Временному поверенному в делах Армении в Минске заявлен протест из-за Еревана
Ранее высказывания спикера парламента Армении Алена Симоняна вызвали резкую реакцию со стороны белорусской дипломатии. Поводом стало его заявление в телеэфире о характере отношений между Арменией, Белоруссией и Россией. В заявлении дипломатов они назвали подобные высказывания «предвыборным популизмом» и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.

Милена Скрипальщикова
