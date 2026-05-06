Скандал вокруг семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает обороты. Журналисты, проведя собственное расследование на основе открытых источников, обнаружили шокирующие сведения: дед главы армянского правительства, Никол Вартанович Пашинян, предположительно служил в «Армянском легионе» Вермахта.

Сам Пашинян ранее рассказывал в социальных сетях о своем деде-тёзке, который, по его словам, был героем Великой Отечественной войны, служил в Красной Армии и погиб в 1943 году. Премьер-министр даже выражал гордость за то, что носит имя деда-фронтовика.

Однако, информация из российской базы данных «Подвиг народа» рисует иную картину. Там фигурирует Никол Вартанович Пашинян 1913 года рождения, с той же датой смерти – 29 сентября 1943 года, но с пометкой «сотрудничал с врагом, погиб».

Оппозиционное издание Yerevan.Today продолжило копать глубже. На портале «Мемориал» был обнаружен скан документа о захоронении, который оформлялся на погибших в рядах немецкой армии или иностранных легионеров. Согласно этим данным, Пашинян служил в 814-м пехотном батальоне «Армянского легиона» Вермахта, созданного для привлечения армян на сторону Гитлера под предлогом борьбы за независимость. Он был похоронен в сентябре 1943 года на территории Западной Украины, сражаясь за врага.

Власти Армении пытаются опровергнуть эти сведения, утверждая, что журналисты перепутали людей, и дедом премьера является Никол Аракелович Пашинян. Однако, советская справка от 1954 года из села Енокаван указывает на единственного Никол Пашиняна с отчеством Вартанович. Сотрудники «Мемориала» не нашли подтверждений существования красноармейца Аракеловича.

Армянская оппозиция требует от премьер-министра публичных объяснений по поводу этой информации, особенно в преддверии парламентских выборов 7 июня, в которых Пашинян также участвует.

Ранее Пашинян заявил о заинтересованности страны в возможном членстве в Европейском союзе. Армения была бы рада получить статус члена объединения, а прошедший саммит Армения — ЕС он назвал исторической вехой. Глава правительства также напомнил, что в 2025 году в республике был принят закон, инициированный гражданским обществом, о запуске процесса интеграции с ЕС.