Норвегия возобновит разработку трёх газовых месторождений и откроет 70 участков

Правительство Норвегии утвердило расконсервацию трёх закрытых газовых месторождений и открытие новых участков для нефтегазовой разведки. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

«Мёртвые месторождения находятся на юге Северного моря, они функционировали с 1977 года и были закрыты в 1998 году», — говорится в материале.

Речь идёт о месторождениях Vest Ekofisk, Albuskjell и Tommeliten Gamma, расположенных в южной части Северного моря. Правительство также разрешило нефтяным компаниям вести поисковые работы на 70 новых участках.

На возобновление эксплуатации планируется направить около 19 миллиардов норвежских крон (примерно 2,06 млрд долларов США). Запуск проектов ожидается ориентировочно к концу 2028 года, а добыча может продолжаться до 2048 года.

Предполагается, что суммарный объём добычи составит от 90 до 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, преимущественно газа и частично конденсата. Поставки газа планируется направлять в Германию, а конденсата — в Великобританию.

