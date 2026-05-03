3 мая, 19:29

Зеленский попросил у премьера Норвегии Стёре газ на следующую зиму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский продолжает турне по европейским столицам с одной главной целью –выпросить энергоресурсы. На этот раз украинский лидер встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и попросил у него природный газ для следующей зимы.

«Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму», – сообщил сам Зеленский.

Официальный Осло пока не комментировал эту просьбу. До этого норвежские власти уже заявляли, что их страна является крупным поставщиком энергоносителей в Европу, но прямо о готовности снабжать Украину газом не говорили.

Тем временем экс-министр энергетики Украины Иван Плачков посоветовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму. По его словам, рассчитывать на стабильное газоснабжение не стоит, и лучше готовиться к худшему сценарию.

Фицо назвал транзит нефти и газа через Украину интересом Словакии

Ранее Life.ru писал, что соцсеть X взорвалась негативными комментариями в адрес Владимира Зеленского после его визита в Армению. Пользователи обвинили главу киевского правительства в том, что он разъезжает по лучшим отелям и ресторанам за счёт западных кредитов.

Юния Ларсон
