Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сохранение транзита нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к интересам республики. Словацкую транспортную сеть при этом также планируется задействовать, сказал он в видеообращении к согражданам.

Сегодня вечером в Ереване запланирована краткая встреча Фицо с Владимиром Зеленским. Стороны намерены обсудить подготовку визитов политиков — словацкого премьера в Киев и киевского главаря в Братиславу, а также вопросы, связанные с очередными межправительственными консультациями.

По словам главы правительства, к этой теме необходимо возвращаться при каждой встрече с представителями киевского режима.

Фицо охарактеризовал отношения с Зеленским как «диаметрально различные взгляды по многим темам» — как по самому конфликту c Россией, так и по остановке транзита газа и предоставлению Киеву военного кредита от Евросоюза.

Ранее Роберт Фицо и Владимир Зеленский договорились о взаимных визитах в столицы двух стран, как и короткой встрече в Ереване. При этом ни премьер Словакии, ни президент республики Петер Пеллегрини с момента вступления в должности Киев не посещали.