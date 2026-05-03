Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 18:50

Фицо назвал транзит нефти и газа через Украину интересом Словакии

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA

Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сохранение транзита нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к интересам республики. Словацкую транспортную сеть при этом также планируется задействовать, сказал он в видеообращении к согражданам.

Сегодня вечером в Ереване запланирована краткая встреча Фицо с Владимиром Зеленским. Стороны намерены обсудить подготовку визитов политиков — словацкого премьера в Киев и киевского главаря в Братиславу, а также вопросы, связанные с очередными межправительственными консультациями.

По словам главы правительства, к этой теме необходимо возвращаться при каждой встрече с представителями киевского режима.

Фицо охарактеризовал отношения с Зеленским как «диаметрально различные взгляды по многим темам» — как по самому конфликту c Россией, так и по остановке транзита газа и предоставлению Киеву военного кредита от Евросоюза.

«Должен ли я стыдиться?»: Фицо раскрыл, ради чего рвётся на День Победы в Москву
«Должен ли я стыдиться?»: Фицо раскрыл, ради чего рвётся на День Победы в Москву

Ранее Роберт Фицо и Владимир Зеленский договорились о взаимных визитах в столицы двух стран, как и короткой встрече в Ереване. При этом ни премьер Словакии, ни президент республики Петер Пеллегрини с момента вступления в должности Киев не посещали.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar