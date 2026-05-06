МХТ показал Юру Борисова в образе Гамлета на роликах и в фольге

МХТ имени А. П. Чехова показал первые фотографии к спектаклю Андрея Гончарова «Гамлет». Премьера постановки по пьесе Уильяма Шекспира состоится 14 мая. Актёры предстали в необычных образах.

На снимках появились Юра Борисов, Анна Чиповская, Артём Быстров и другие актёры. Исполнитель главной роли предстал в костюме из фольги, с короной на голове и на роликах.

Анна Чиповская, которая играет Гертруду, снялась в синих джинсах, босоножках и плаще. Остальные участники постановки также появились в современных образах, а декорации выполнены в виде деревянных контейнеров.

Ранее Life.ru сообщал о ценах на спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым. Официальные цены на сайте театра составляли от 1,5 до 35 тысяч рублей, но свободные места в онлайн-продаже исчезли менее чем за два часа. После этого на вторичном рынке появились предложения от перекупщиков: от 11,5 тысячи рублей за балкон до 165 тысяч рублей за лучшие места в партере.