Умер главный конструктор сверхмощных ракет «Воевода» Станислав Ус

В Днепре на 90-м году жизни остановилось сердце Станислава Уса, который долгие годы отвечал за разработку ракетного вооружения, в частности комплекса Р-36М2 «Воевода». О гибели инженера рассказал в своём телеграм-канале Дмитрий Струговец, прежде возглавлявший пресс-службу «Роскосмоса».

Именно Ус считался центральной фигурой при создании линейки сверхтяжёлых межконтинентальных баллистических ракет Р-36М, а его детище — «Воевода», получившее в блоке НАТО кодовое имя SS-18 Satan (Сатана), долгие годы оставалось фундаментом ударной мощи стратегических ядерных сил Советского Союза, а затем и Российской Федерации. Данный комплекс проектировался для того, чтобы гарантированно преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны, и по сей день считается самым мощным образцом своего времени среди МБР.

Станислав Ус родился в 1936 году в Днепропетровской области. Выпускник местного университета 1959 года, он сразу попал в ОКБ-586 (будущее КБ «Южное»), где прошла вся его карьера. Даже после развала СССР Ус не бросил работу: остался в КБ «Южное» и занял пост заместителя гендиректора международной компании «Космотрас», созданной для коммерческих пусков ракет «Днепр» из боевых РС-20. За труды он получил звание Героя Социалистического Труда (1990), а также Ленинскую премию (1982) и премию правительства РФ (2004).

