Расфуфыренная группа захвата: Нашествие павлинов парализовало жизнь курорта

В итальянской Пунта-Марине, курортном районе под Равенной, жители пожаловались на павлинов, которые раньше считались местной достопримечательностью, а теперь для части горожан стали проблемой. Об этом пишет Wired Italia.

По словам местных жителей, птицы громко кричат, пачкают территорию, портят автомобили и крыши, а также могут создавать опасные ситуации на дорогах. Из-за этого в СМИ начали говорить о настоящем «нашествии павлинов». Однако биолог и журналист Марко Феррари считает, что слово «нашествие» здесь не совсем подходит. По его словам, павлины не относятся к опасным или инвазивным животным в строгом смысле.

Специалист объяснил, что эти птицы крупные и могут вести себя агрессивно, если их тревожить. Например, самцы способны защищаться клювом, а из-за своего веса теоретически могут стать причиной ДТП, хотя столкновение с павлином нельзя сравнить с аварией с кабаном или оленем.

Отдельная проблема — помёт. Феррари отметил, что у павлинов довольно едкие экскременты, и это действительно может доставлять неудобства, особенно если птиц много и они часто появляются в садах, дворах или возле школ. При этом биолог не считает, что численность павлинов могла резко вырасти за короткое время.

По его словам, такие крупные птицы не размножаются внезапно, как крысы или мыши. Скорее всего, их становилось больше постепенно — в течение нескольких лет. В данный момент самцы находятся в брачном периоде, поэтому громче кричат и активнее ищут самок. Из-за этого жители могли заметить проблему сильнее именно сейчас.

Феррари предполагает, что сначала павлинов воспринимали как необычную деталь курорта и туристическую «фишку». Но по мере роста популяции птицы стали чаще выходить на дороги, заходить в сады, залетать на крыши и влиять на повседневную жизнь района.

По мнению специалиста, ситуацию стоит решать спокойно: провести подсчёт птиц, отловить часть особей и перевезти их в подходящие места — фермы, парки или зоопарки. Он также посоветовал не раздражать павлинов и не кормить их. По словам биолога, это касается не только павлинов, но и любых диких животных: они могут привыкнуть к людям и начать постоянно требовать еду.

