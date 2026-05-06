Суд вынес приговор иностранцу, который, не желая покидать РФ, избил полицейских

В Брянской области вынесли приговор гражданину Судана, который жестоко обошёлся с тремя сотрудниками полиции. Мужчину отправили в колонию-поселение на 1 год и 8 месяцев.

Инцидент произошёл в Центре временного содержания иностранцев. Гость из Африки категорически отказался покидать территорию РФ добровольно и начал буянить.

Как установил Почепский районный суд, фигурант падал на пол, цеплялся за решётку и пытался сбежать. А затем нанёс несколько ударов трём правоохранителям.

Защита пыталась обжаловать приговор, заявив в апелляции, что мигрант действовал «неосторожно». Но областной суд не согласился: удары были умышленными. Вердикт оставили в силе.

Ранее Life.ru писал, что няня, обезглавившая четырёхлетнюю девочку, останется в психбольнице Казани. Женщина остаётся под наблюдением врачей после решения московского суда, признавшего её невменяемой. Вопрос её возможной передачи в Узбекистан на данный момент не рассматривается на официальном уровне.