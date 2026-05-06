Бизнес-план на миллион: В Ленобласти школьник купил ПВЗ, чтобы украсть из него видеокарты

Во Всеволожском районе Ленобласти перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в мошенничестве с компьютерными комплектующими на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

По данным следствия, несовершеннолетний разработал и реализовал план хищения, центром которого стал пункт выдачи заказов в Сертолово. Сначала он добился контроля над ПВЗ, заключив соответствующий договор с индивидуальным предпринимателем. Далее он воспользовался аккаунтами, оформленными на других людей, чтобы через мобильное приложение заказать видеокарты от имени некой коммерческой фирмы. Получив эти видеокарты в пункте выдачи, который он контролировал, обвиняемый забрал их, не произведя оплаты.

В результате этих действий был нанесен ущерб, превышающий 1 миллион рублей. Подростку инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, и материалы дела уже направлены в суд.

