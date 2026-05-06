Код Squawk 7700: Названа причина, по которой борт Swiss подал пугающий сигнал о ЧС над Казахстаном

Самолёт авиакомпании Swiss экстренно сел в аэропорту Алма-Аты после сигнала о чрезвычайной ситуации над Казахстаном. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия второго пилота.

Рейс LX123 летел из Сеула в Цюрих. Во время полёта экипаж передал аварийный код Squawk 7700 — его используют при общей нештатной ситуации на борту. Позже в аэропорту Алма-Аты уточнили, что посадка не была связана с технической неисправностью самолёта. У второго пилота заподозрили острый абдоминальный синдром.

«Шестого мая 2026 года в 12.48 (10.48 мск) в Международном аэропорту Алматы совершил экстренную посадку Airbus A350 авиакомпании Swiss, следовавший по маршруту Сеул - Цюрих. Причиной посадки стало ухудшение самочувствия второго пилота с подозрением на острый абдоминальный синдром», — сообщили в воздушной гавани.

К моменту приземления самолёт уже ожидала медицинская служба аэропорта. Специалисты оказали пилоту первую помощь на месте. После этого его передали городской бригаде скорой помощи. Для обследования и дальнейшего лечения второго пилота доставили в городскую больницу №4.

Код Squawk 7700 не всегда означает угрозу катастрофы. Это универсальный сигнал, который экипаж включает при серьёзной нештатной ситуации, чтобы диспетчеры и службы аэропорта заранее подготовились к приёму борта.