Летевший из Сеула в Цюрих Airbus A350 подал сигнал бедствия над Казахстаном

Пассажирский Airbus A350 швейцарской авиакомпании SWISS, следовавший по маршруту Сеул — Цюрих, подал сигнал бедствия, пролетая над территорией Казахстана. Инцидент зафиксировал сервис Flightradar24.

Экипаж рейса LX123 включил аварийный код 7700, когда лайнер находился в районе озера Балхаш. Этот универсальный сигнал оповещает диспетчеров о любой нештатной ситуации на борту (технической или медицинской) и требует приоритетного сопровождения.

После подачи тревоги командир принял решение изменить курс. Борт оперативно перенаправили в международный аэропорт Алма-Аты.

По последним данным казахстанских СМИ, самолёт благополучно приземлился (ориентировочно в 12:50 по местному времени) и самостоятельно зарулил на стоянку. Комитет гражданской авиации Казахстана пока не давал официальных комментариев.

Что именно произошло на борту — технический сбой или экстренная медицинская ситуация — пока неизвестно. Ведётся проверка.

