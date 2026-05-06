6 мая, 07:51

Два человека погибли при крушении самолёта в Омской области

Обложка © Life.ru

Произошедшая в Омской области катастрофа унесла жизни двух людей. Об этом сообщил SHOT.

Как сообщалось ранее, самолёт принадлежал компании ООО Авиабаза и выполнял задачу по авиационному мониторингу лесных пожаров. После получения сигнала о ЧП на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. На месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Прокуратура взяла ход проверки на особый контроль.

Потерпевший крушение самолёт Ан-26 врезался в скалу в Крыму
Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение легкомоторного воздушного судна. Трагедия случилась в районе улицы Кирова.

Оксана Попова
