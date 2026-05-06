6 мая, 15:26

«Это не шторм»: Прокуратура назвала новую причину крушения яхты «британского Билла Гейтса»

Обложка © Х / YourNewsUKtv

Крушение суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии могло произойти не из-за шторма. Итальянская прокуратура обнародовала новые данные расследования гибели судна, на борту которого находился миллиардер Майк Линч, известный как «британский Билл Гейтс». Об этом пишет Metro.

Согласно экспертизе, погода в ночь трагедии не была настолько плохой, чтобы считать её единственной причиной случившегося.

«Это был не шторм, а всего лишь сильный шквал, внезапное увеличение скорости ветра, предшествующее грозам и ливням», — заявили в прокуратуре.

По предварительным выводам, яхта могла затонуть из-за ошибок экипажа. Теперь следствие рассматривает возможность предъявления обвинений в непредумышленном убийстве и халатности капитану и двум его подчинённым.

Прокуроры также выясняют, почему часть команды покинула судно, тогда как пассажиры остались на борту. Следствие намерено установить, насколько экипаж и гости были осведомлены об опасности.

Bayesian затонула в ночь на 19 августа 2024 года. Спасти удалось 15 человек, ещё семеро погибли, включая Майка Линча, его 18-летнюю дочь и нескольких пассажиров.

Полина Никифорова
