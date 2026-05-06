В России вводят новые правила лицензирования теле- и радиовещания

В России вводятся новые правила лицензирования телевизионного и радиовещания. Правительство утвердило новое положение, которое начнёт действовать с 1 сентября 2026 года.

Лицензированием по-прежнему будет заниматься Роскомнадзор. Новое положение определяет требования к соискателям лицензий и действующим вещателям, порядок получения лицензии, внесения изменений в реестр и прекращения её действия. Также документ устанавливает порядок проверки соответствия компаний лицензионным требованиям.

Заявления о предоставлении лицензии, изменении данных в реестре или прекращении действия лицензии можно будет направлять в электронном виде через портал «Госуслуги». При этом сохранится возможность подать документы на бумаге или отправить их заказным письмом с уведомлением.

Одно юридическое лицо сможет иметь несколько действующих лицензий на один и тот же вид деятельности. Это будет зависеть от среды вещания, конкретных телеканалов или радиоканалов, а также территории распространения. За предоставление лицензии, внесение изменений в реестр и продление срока её действия нужно будет платить госпошлину. Размер и порядок оплаты определяются налоговым законодательством.

Новое постановление вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Одновременно утратит силу прежнее постановление правительства о лицензировании теле- и радиовещания от 23 сентября 2020 года.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, который может изменить правила работы СМИ и соцсетей при освещении уголовных дел. Документ предлагает запретить распространение так называемой «обвинительной информации» до вступления судебного решения в законную силу. Под ограничение могут попасть публикации, которые формируют у аудитории впечатление о причастности человека или компании к преступлению. При этом риск может возникать даже в случаях, когда журналисты используют осторожные формулировки и ссылаются на источники.