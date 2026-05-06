Бизнесмены финского приграничья по-прежнему верят в открытие границы с Россией

Предприниматели в финской Иматре сохраняют надежду на открытие границы с Россией. По данным Yle, некоторые компании в приграничном городе уже готовятся к возможному возобновлению потока туристов.

Иматра находится примерно в шести километрах от КПП на российско-финской границе. До закрытия переходов город пользовался популярностью у путешественников из России.

Мэр Иматры Матиас Хильден сообщил, что знает о компаниях, которые готовятся к открытию восточной границы, но не уточнил, о каком бизнесе идёт речь. В торгово-промышленной палате Южной Карелии также подтвердили, что предприниматели обсуждают такую возможность.

При этом сами бизнесмены не ждут скорого решения. Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.

