6 мая, 16:50

Бизнесмены финского приграничья по-прежнему верят в открытие границы с Россией

Обложка © ТАСС / KIMMO BRANDT / ЕРА

Предприниматели в финской Иматре сохраняют надежду на открытие границы с Россией. По данным Yle, некоторые компании в приграничном городе уже готовятся к возможному возобновлению потока туристов.

Иматра находится примерно в шести километрах от КПП на российско-финской границе. До закрытия переходов город пользовался популярностью у путешественников из России.

Мэр Иматры Матиас Хильден сообщил, что знает о компаниях, которые готовятся к открытию восточной границы, но не уточнил, о каком бизнесе идёт речь. В торгово-промышленной палате Южной Карелии также подтвердили, что предприниматели обсуждают такую возможность.

При этом сами бизнесмены не ждут скорого решения. Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления.

Министр обороны Финляндии осудил нарушение воздушного пространства дронами ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в финских регионах, граничащих с Россией, владельцы активно выставляют дома и квартиры на продажу. Эти города раньше пользовались огромной популярностью у граждан РФ, которые охотно покупали здесь недвижимость.

Полина Никифорова
