Коттеджи за 10 тысяч евро: В популярной у россиян части Финляндии опустел рынок недвижимости

В финских регионах, граничащих с Россией, владельцы активно выставляют дома и квартиры на продажу. К такому выводу пришли журналисты РИА «Новости», изучив местные онлайн-площадки по поиску жилья.

Согласно данным сервиса Oikotie Asunnot, сейчас в Лаппеенранте, Иматре и окрестностях размещено более тысячи объявлений. Именно эти города раньше пользовались огромной популярностью у граждан РФ, которые охотно покупали здесь недвижимость.

Цены сильно разнятся: некоторые объекты можно приобрести всего за 10–15 тысяч евро, но встречаются варианты и дороже полумиллиона евро. Многие дома в приграничье также сдаются в аренду — на портале Vuokraovi насчитывается свыше 600 соответствующих предложений.

Ситуация на рынке резко изменилась после июля 2025 года. Тогда финские власти запретили россиянам и белорусам совершать сделки с недвижимостью. Правда, под запрет попали в основном земельные участки, а квартиры формально покупать можно.

Однако спрос на них остаётся крайне низким. Попасть в страну стало практически невозможно из-за закрытых наземных пунктов пропуска, к тому же Хельсинки перестал выдавать туристические визы россиянам.

