Россиянам объяснили, как изменился контроль сделок с недвижимостью

С марта все сделки с недвижимостью в России подлежат финансовому мониторингу — новые правила призваны пресекать легализацию преступных доходов. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

С 10 марта вступил в силу обновлённый порядок контроля за операциями с недвижимостью. Росфинмониторинг установил пороговые суммы: для банков — 75 млн рублей, для компаний-посредников — 5 млн рублей. Отслеживаются как наличные, так и безналичные расчёты. Сведения о таких сделках необходимо передавать в ведомство с 1 апреля.

Гаврилов подчеркнул, что отчитываться перед контролирующими органами должны не покупатели или продавцы, а организации, входящие в «антиотмывочный» контур. Гражданам подавать дополнительные документы не требуется. По словам депутата, механизм работает в интересах участников рынка.

«Крупные денежные расчёты за недвижимость исторически остаются одним из удобных каналов для маскировки сомнительного происхождения средств, для фиктивного посредничества и непрозрачных схем оплаты. Теперь государство получает инструмент мониторинга крупных потоков ещё на этапе проведения расчёта до момента возможных разбирательств», — пояснил Гаврилов.

Ранее Life.ru рассказывал, что МВД собирается с 1 сентября начать брать плату с коммерческих структур за доступ к данным о гражданах, которые хранятся в полицейских базах. Специалисты ведомства считают, что это принесёт в бюджет около 120 миллиардов.