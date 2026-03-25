25 марта, 18:48

МВД захотело ввести плату за доступ банков к базам данных с 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maino

МВД России выступило с инициативой о взимании платы с коммерческих структур за доступ к данным о гражданах, хранящимся в полицейских базах. По оценкам ведомства, данная мера способна принести в бюджет страны около 120 миллиардов рублей. Соответствующий проект постановления правительства был разработан МВД.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления организациям, включая банки и иные кредитные организации, информации, содержащейся в банках данных о гражданах, формирование и ведение которых осуществляется полицией, за плату», — указано в документе.

Согласно проекту, за определенную плату будут предоставляться такие данные, как подтверждение действительности паспорта и информация о прописке (по месту жительства и пребывания). Стоимость одной такой услуги составит 50 рублей, где под услугой понимается каждый завершенный обмен данными.

Ожидается, что введение этой платы за доступ к полицейским базам данных принесет федеральному бюджету около 119,6 миллиарда рублей в год. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года и будут актуальны в течение шести лет.

МВД заявило, что штрафов с камер за отсутствие ОСАГО пока не будет

Ранее россиянам рассказали, что делать, если код от Госуслуг попал к мошенникам. Первым делом следует связаться с банками и запретить оформление кредитов на своё имя. Затем нужно обратиться в ближайший МФЦ для смены пароля или позвонить в службу поддержки «Госуслуг» и сообщить о взломе.

Наталья Демьянова
