МВД заявило, что штрафов с камер за отсутствие ОСАГО пока не будет

Российских водителей пока не будут штрафовать с камер за отсутствие полиса ОСАГО. В МВД пояснили, что для такого контроля сейчас нет технической возможности.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что автоматическое администрирование этого нарушения через систему фотовидеофиксации на данный момент не работает.

«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО», – подчеркнула Волк. Поводом для разъяснения стали сообщения о якобы скором запуске таких взысканий.

После вступления в силу нового закона часть публикаций связала его с возможностью выписывать постановления по данным дорожных комплексов. При этом новый порядок касается другого: за езду без страховки автомобилиста теперь нельзя наказывать чаще одного раза в сутки.

Проверка наличия полиса по-прежнему остается за сотрудниками ГАИ во время остановки машины на дороге. В МВД напомнили, что документ можно показать как на бумаге, так и в электронном виде на телефоне или другом устройстве.

Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.