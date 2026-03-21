Водители рискуют оказаться за решёткой за обливание пешеходов грязью из луж

Если проезжающий автомобиль окатил пешехода водой из лужи, водителя можно привлечь к ответственности, но при условии, что удастся доказать намеренный характер его действий, рассказала юрист Ирина Полушкина. В таком случае, по её словам, действия автолюбителя могут квалифицировать как мелкое хулиганство, что влечёт штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Пострадавшему необходимо зафиксировать на фото или видео номер автомобиля, время и место происшествия, найти свидетелей, сохранить чеки из химчистки или магазина, если потребовалась покупка новой одежды, и обратиться в полицию с заявлением и собранными доказательствами. Более серьёзная ответственность наступает, если сумма ущерба превышает пять тысяч рублей, при доказанном злом умысле возможно возбуждение уголовного дела по статье 167 УК РФ.

«В таком случае наказанием будет штраф от 40 тыс. руб. до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет», — подчеркнула собеседница интернет-издания Regions.ru.

Ранее водителей предупредили о штрафе за долгий прогрев авто во дворе жилого дома. В теории штраф за это может достигать трёх тысяч рублей, однако на практике наказать водителя сложно. Гражданину нужно доказать факт нарушения, зафиксировав на видео временной интервал.