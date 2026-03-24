Пристегнитесь, женщины: Автомобили по-прежнему не созданы для вас

Женщины получают более тяжёлые травмы в ДТП, чем мужчины. И причина, как утверждают авторы нового материала в The New York Times, может быть не только в обстоятельствах аварии, но и в самом подходе к проектированию автомобилей.

Поводом для обсуждения стала личная история режиссёра и сценариста Ив Ван Дайк. После аварии, в которую она попала вместе с семьёй в конце 2024 года, она обратила внимание, что женщины в машине пострадали сильнее мужчин.

Изучая тему, автор пришла к выводу, что стандарты автомобильной безопасности десятилетиями ориентировались прежде всего на мужское тело среднего телосложения. Из-за этого женщины могут оказываться в менее защищённом положении при столкновениях.

В материале приводятся данные, согласно которым в США женщины на 73% чаще получают серьёзные травмы в авариях и на 17% чаще погибают. Эти цифры стали одним из главных аргументов в споре о том, насколько современные машины действительно одинаково безопасны для всех.

Отдельно подчёркивается роль манекенов для краш-тестов. Критики давно указывают, что базовые модели испытаний создавались по параметрам среднего мужчины, а женская физиология и особенности посадки долгое время учитывались недостаточно.

На этом фоне авторы призывают пересматривать подходы к оценке безопасности автомобилей. По их мнению, речь идёт не о частной претензии, а о системной проблеме, которая напрямую влияет на здоровье и жизни миллионов женщин.

Дискуссия о том, что автопром исторически ориентировался прежде всего на мужские параметры, идёт уже не первый год. Особенно часто она вспыхивает вокруг краш-тестов, ремней безопасности, подушек и конфигурации водительского места, которые долгое время проектировались с оглядкой на «среднего мужчину», а не на различия в телосложении и посадке женщин.

В первые два месяца 2026 года россияне раскупили 24,4 тысячи автомобилей глобальных брендов, ввезённых по параллельному импорту. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Автоэксперт объяснил Life.ru с чем это связано.