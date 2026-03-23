Почти треть российских машин остаются без обязательной страховки

Некоторые российские автовладельцы продолжают игнорировать обязанность страховать гражданскую ответственность. Согласно аналитике Госавтоинспекции и Центробанка, порядка 23 миллионов транспортных средств в стране не имеют действующего полиса ОСАГО.

На начало 2025 года в базе ГИБДД числилось 67,5 млн машин. При этом в прошлом году регулятор зафиксировал оформление 44,6 млн страховых документов. Математика проста: внушительная часть автопарка фактически выпадает из правового поля обязательного автострахования.

Ситуация постепенно улучшается, хотя и медленными темпами. Годом ранее без «автогражданки» ездили около 24 млн единиц техники, а в 2023-м этот показатель превышал 24,5 млн. Несмотря на небольшое снижение, масштаб проблемы остается значительным.

Важно помнить, что наличие регистрации в госорганах автоматически обязывает владельца приобрести страховку. Законодательство не делает исключений для машин, которые редко выезжают из гаража или долгое время простаивают.

Весной 2024 года правила игры изменились: у водителей появилась возможность оформлять краткосрочные договоры на период от одних суток до трех месяцев. Вероятно, именно появление таких гибких продуктов помогло немного сократить число незастрахованных участников движения.

Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.