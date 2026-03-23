23 марта, 11:41

Почти треть российских машин остаются без обязательной страховки

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Некоторые российские автовладельцы продолжают игнорировать обязанность страховать гражданскую ответственность. Согласно аналитике Госавтоинспекции и Центробанка, порядка 23 миллионов транспортных средств в стране не имеют действующего полиса ОСАГО.

На начало 2025 года в базе ГИБДД числилось 67,5 млн машин. При этом в прошлом году регулятор зафиксировал оформление 44,6 млн страховых документов. Математика проста: внушительная часть автопарка фактически выпадает из правового поля обязательного автострахования.

Ситуация постепенно улучшается, хотя и медленными темпами. Годом ранее без «автогражданки» ездили около 24 млн единиц техники, а в 2023-м этот показатель превышал 24,5 млн. Несмотря на небольшое снижение, масштаб проблемы остается значительным.

Важно помнить, что наличие регистрации в госорганах автоматически обязывает владельца приобрести страховку. Законодательство не делает исключений для машин, которые редко выезжают из гаража или долгое время простаивают.

Весной 2024 года правила игры изменились: у водителей появилась возможность оформлять краткосрочные договоры на период от одних суток до трех месяцев. Вероятно, именно появление таких гибких продуктов помогло немного сократить число незастрахованных участников движения.

Госдума ограничила ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО
Госдума ограничила ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.

BannerImage
Оксана Попова
