Автоэксперт раскрыл, почему россияне массово скупают машины ушедших брендов

В первые два месяца 2026 года россияне раскупили 24,4 тысячи автомобилей глобальных брендов, ввезённых по параллельному импорту. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером продаж стала Mazda CX-5 китайской сборки — её выбрал каждый пятый покупатель.

Далее следуют Toyota RAV4, Toyota Highlander, Skoda Superb и Kia Seltos. Директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов назвал три главные причины ажиотажа.

По словам эксперта в беседе с RG.ru, первый фактор — комфортный курс доллара и юаня, который делает цены на импортные машины привлекательнее. Второй — ностальгия и доверие к брендам, которые много лет были лидерами рынка. Третий — опасения, что параллельный импорт в любой момент могут ограничить, поэтому покупатели спешат «запрыгнуть в последний вагон».

Эксперт Ольга Петрова считает, что успех Mazda CX-5 объясняется попаданием в выгодный ценовой коридор (двигатель до 160 л.с., ниже утильсбор) и силой самого бренда. Однако она предупреждает: всплеск временный. Покупатели всё чаще будут выбирать полноприводные версии и обращать внимание на сервисную поддержку, а здесь преимущество у китайских брендов.

Другой автоэксперт Сергей Афонин добавляет, что спрос выровняется, как только насытится отложенный спрос, а индексация утильсбора и ключевая ставка охладят пыл покупателей. Конкуренцию импорту могут составить и новые модели российских производителей, например, Lada Azimut.

Накануне Life.ru рассказывал, что японский автопроизводитель Toyota продлил в России права на товарный знак Corolla ещё на девять лет. Перерегистрацию завершили как раз 17 марта — аккурат за день до истечения прежнего срока.