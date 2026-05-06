Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

США объявили о временной приостановке операции по сопровождению судов в Ормузском проливе на фоне заявлений о прогрессе в переговорах с Ираном, пишет oilcapital.ru. В Вашингтоне подчеркнули, что мера носит краткосрочный характер и направлена на оценку перспектив мирного урегулирования. При этом блокада пролива сохраняется, а военная операция переведена в оборонительную фазу.

Ставропольский край

В Ставрополе медики успешно провели сложную операцию новорожденному с редкой врожденной патологией — дупликационной кистой кишечника, сообщает newstracker.ru. Врачи смогли выявить патологию еще на этапе беременности, что позволило заранее подготовить план лечения. Операция прошла без осложнений и без необходимости транспортировки ребенка в другой медицинский центр.

Республика Удмуртия

Федеральные власти спишут Удмуртии 4,8 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам, пишет udm-info.ru. Ранее эти средства направлялись на реализацию инфраструктурных проектов, включая реконструкцию объектов и строительство социальных учреждений. Власти региона отметили, что решение подтверждает эффективность вложений и поддержку со стороны центра.

Ростовская область

Суд в Ростовской области оштрафовал компанию “Ростовский бройлер” за нарушение санитарных норм, сообщает rostovgazeta.ru. В продукции предприятия неоднократно выявляли бактерии сальмонеллы, в том числе в курином филе и тушках. Проверки показали, что небезопасная продукция поступала в продажу и могла представлять угрозу для здоровья потребителей.

Республика Татарстан

Казань столкнулась с большими перебоями в авиасообщении: пассажиры рейса XC9042 более семи часов находятся в аэропорту казахстанского города Атырау после вынужденной посадки, пишет inkazan.ru. Пассажиров долго не выпускали из самолета, не кормили, а в терминале им не предоставили ни гостиницу, ни питание. При этом банковские карты Российской Федерации в городе не работают. Сроки вылета остаются неизвестными, ситуация связана с объявленной в Татарстане ракетной опасностью.

Волгоградская область

Волгоградский облздрав предупредил о распространении фейкового документа о “выездных медкомиссиях”, сообщает novostivolgograda.ru. В мессенджерах распространяется подделка о якобы передаче данных сотрудников в военкоматы и возможных увольнениях за отказ. Ведомство подчёркивает: документ — провокация, никаких таких мер нет. Жителям рекомендуют проверять информацию через официальные источники и избегать анонимных сообщений.

Нижегородская область

В Выксе произошел крупный пожар в частном доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей, пишет newsnn.ru. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Причины трагедии устанавливаются. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура контролирует расследование.

Свердловская область

В Екатеринбурге утвердили проект застройки промзоны на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, несмотря на протесты жителей, сообщает tagilcity.ru. Активисты выступали против изменения исторического облика территории “Уралмашзавода” и переноса оборудования, однако их доводы не были учтены. Проект предусматривает строительство 2,5 млн кв. м недвижимости, включая жилье для 40 тысяч человек и крупный комплекс социальных объектов.

Оренбургская область

Уровень реки Урал в Орске продолжает расти. Сообщается, что за сутки он увеличился на 4 сантиметра, пишет 56orb.ru. При этом специалисты Приволжского УГМС отмечают, что гидрологическая обстановка на реках Оренбургской области остается в целом стабильной.

Тюменская область

В Тюмени судебные приставы провели рейд по взысканию долгов в цыганском поселке, сообщает nashgorod.ru. В ходе мероприятий было конфисковано 10 автомобилей. Однако должники оперативно погасили задолженность на месте. Общая сумма выплат составила около 630 тысяч рублей.

Омская область

В городе Тара Омской области произошла утечка газа, в результате которой пострадали 14 детей и один взрослый, пишет gorod55.ru. Инцидент произошел во время опрессовки газопровода рядом со школой. Ученики почувствовали сильное головокружение. Преподаватели незамедлительно вызвали на место медиков. Школьников эвакуировали. Всех пострадавших оперативно доставили в Тарскую центральную районную больницу.

Карелия

В Петрозаводске произошел пожар в многоквартирном доме, сообщает karelinform.ru. Очаг возгорания находился в квартире на восьмом этаже четырнадцатиэтажного дома. Огонь быстро вышел за пределы одного помещения и перекинулся на балконы этажами выше и ниже. Из-за этого несколько квартир получили серьезные повреждения. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Приморский край

В Тихом океане зафиксирована аномальная циклонная активность: уже пятый циклон с начала года, пишет vostokmedia.com. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, это может свидетельствовать о более активном сезоне тайфунов. Несмотря на то что текущий циклон пройдет мимо региона, власти региона готовятся к дождевым паводкам и призывают расчищать русла рек.

Башкирия

В Стерлитамаке снова зафиксирован “химический” туман с резким химическим запахом, сообщает Mkset.ru. В Минэкологии региона объяснили явление погодными условиями — штилем и температурной инверсией, из-за которых загрязняющие вещества от предприятий и автомобилей скапливаются у земли. Власти рекомендуют жителям меньше гулять и не проветривать квартиры. Но у горожан вопросы остаются: для промышленного города это уже привычная, но тревожная норма.

Краснодарский край

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после атак дронов на НПЗ, пишет kubanpress.ru. Власти и туроператоры уверяют, что курортный сезон начнется вовремя, так как основные пляжи находятся за перевалом и не пострадали.

Хабаровский край

Сообщения о жестоком обращении с породистыми собаками и их массовом выбрасывании на улицу, привязывании их к столбам в Барнауле вызвали общественный резонанс, пишет transsibinfo.com. Волонтеры фиксируют случаи, когда животных оставляют привязанными в общественных местах. Один из последних случаев: педагог начальных классов привязала щенка у “Броско Молл”. В Госдуме рассматривают инициативу о введении штрафов до 300 тысяч рублей за подобные действия.

Новосибирск

Губернатор назначил Юрия Саблина временно исполняющим обязанности главы Новосибирского района, сообщает atas.info. Ранее он руководил администрацией Краснообска и Искитимским районом. О кадровом решении было объявлено на встрече с активом Новосибирского района.

Челябинская область

В Челябинской области сотрудники ФСБ и полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном использовании SIM-боксов, пишет kursdela.biz. Операция проводилась в рамках оперативно-разыскных мероприятий, подробности дела уточняются. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

ХМАО

На Оби в самом разгаре весна: жители региона уже наблюдают ледоход, который начался в городе 4 мая, пишет muksun.fm. Не отстает и Сургут — там уже фиксируют движение льда, а полноценный ледоход обещают в ближайшие дни. При этом специалисты отмечают быстрый рост уровня воды, что может повысить риски подтоплений.

Красноярский край

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска зоозащитников об отмене закона об эвтаназии бездомных животных, пишет prmira.ru. Судебное заседание состоялось пятого мая. Активисты могут обжаловать решение в течение месяца.

Белгородская область

В Белгороде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает bel.ru. По предварительным данным, водитель пятидесяти двух лет не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в опору линии электропередачи. В деталях дорожно-транспортного происшествия разбирается прокуратура и следственный комитет. О состоянии пострадавших информация не предоставлена.

Пермский край

Пермский краевой суд ужесточил приговор бывшему главе Индустриального района Дмитрию Дробинину, назначив ему четыре года колонии общего режима, пишет properm.ru. Его взяли под стражу в зале суда. Ранее бывший чиновник был признан виновным в мошенничестве и получении взятки. Позже он стал фигурантом новых дел, в том числе о краже крупной суммы у сослуживца и попытке дать взятку после возвращения из зоны специальной военной операции.

Санкт-Петербург (Росбалт)